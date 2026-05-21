أمن الشرقية يكشف تفاصيل محاولة سيدة خطف طفلة بمنيا القمح

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بإختطاف طفلة داخل سيارة ميكروباص بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية من (سائقين)، وبرفقتهما سيدة وطفلة (سن 10) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، أنه حال إستقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما قامت الطفلة بالإستغاثة بهما لقيام السيدة بإختطافها عبر إيهامها بمعرفتها والدتها .

وبمواجهة المتهمة المذكورة (لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة المركز) إعترفت بمحاولتها إختطاف الطفلة مستغلة حداثة سنها لسرقة قرطها الذهبى.

أمكن التوصل لوالد الطفلة (عامل) وتم تسليمها له وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيق.