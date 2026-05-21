كنت عايزة أسرق الحلق.. ملابسات إنقاذ طفلة اختطفتها سيدة داخل ميكروباص بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات باختطاف طفلة داخل سيارة ميكروباص بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية من سائقين، وبرفقتهما سيدة وطفلة 10 سنوات، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، أنه حال استقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما، قامت الطفلة بالاستغاثة بهما لقيام السيدة باختطافها عبر إيهامها بمعرفتها والدتها.

بمواجهة المتهمة المذكورة، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة المركز، اعترفت بمحاولتها اختطاف الطفلة مستغلة حداثة سنها لسرقة قرطها الذهبى.

أمكن التوصل لوالد الطفلة عامل، وتم تسليمها له وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيق.