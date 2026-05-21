كنت بالعب.. القبض على صبي ألقى حجارة على سيارة في الزيتون

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من بعض الصبية لقيامهم باللهو وإلقاء الحجارة على بعضهم بجوار سيارتها، ما تسبب فى إحداث تلفيات بزجاج السيارة حال توقفها بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر، وهي ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وبسؤالها، قررت تضررها من أحد الأطفال لقيامه بإلقاء حجارة على السيارة ملكها وإحداث كسر بالزجاج الأمامى حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الزيتون.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو طالب، 13 سنة، مقيم بذات العنوان.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة حال قيامه باللهو مع أصدقائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.