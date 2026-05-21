ضبط مالك شركة مقاولات ونجليه بتهمة التعدي على جارهم بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى عليه وأسرته بالسب وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد) وبسؤاله أقر بتضرره من جيرانه لقيامهم بالتعدى عليه بالسب لخلافات بينهم حول الجيرة.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (مالك شركة مقاولات ، نجليه – مقيمين بذات المركز)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



