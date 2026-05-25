هشام حنفي: قناعات حسام حسن وراء قرارات قائمة المنتخب

أكد هشام حنفي نجم الأهلي السابق، أن استبعاد الثنائي أحمد الشناوي ومصطفى محمد من قائمة منتخب مصر، جاء بسبب قناعة فنية لدى المدير الفني حسام حسن، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يعتمد على مجموعة محددة من اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وقال هشام حنفي، في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن حسام حسن فضّل عدم ضم بعض اللاعبين الذين لن يشاركوا بشكل أساسي، حتى لا تحدث حالة من عدم الرضا داخل المعسكر، موضحًا أن استبعاد الشناوي ومصطفى محمد يعود لهذا السبب.

وأضاف نجم الأهلي السابق، أن محمد شحاتة كان يستحق التواجد في قائمة المنتخب أكثر من نبيل عماد دونجا، مؤكدًا أن شحاتة يمتلك ميزة اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، وهو ما يمنحه أفضلية فنية كبيرة.

وأشار هشام حنفي إلى أن محمد شحاتة يجيد اللعب في خط الوسط وكذلك مركز الظهير الأيمن، وهو ما يجعله عنصرًا مميزًا يمكنه تنفيذ أكثر من دور تكتيكي مع المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.