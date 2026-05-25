فريق مصري يبهر الجميع ويتوج بذهبية بطولة العالم للروبوتات في اليونان

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية سارة سامي، تقريرًا مع أعضاء الفريق المصري الذي أبهر الجميع بعد تتويجه بذهبية بطولة العالم للروبوتات في اليونان.

وقال المهندس محمد هاني، مدير قطاع الجيزة في Big Hero Robotics والمسؤول عن الفريق الذي مثل مصر في الخارج، إن البداية كانت عام 2014، فيما تم تصنيع أول روبوت عام 2017، واستمر التطوير في هذا المجال حتى عام 2026.

وأوضح أن الفريق توسع وطور من نفسه، ويعمل بأنظمة جديدة، كما يقوم بتدريب الأطفال من سن 5 سنوات وحتى المرحلة الجامعية على آليات العمل في هذا المجال.

ولفت إلى أن الفريق استعد جيدًا للبطولة التي أُقيمت في اليونان، وهو ما ساهم في حصد الميدالية الذهبية.

كما قال أمن طارق خطاب، أحد أعضاء الفريق، إن المسابقة في اليونان كانت صعبة، وإنهم عملوا على تطوير أجهزتهم، كما أجروا بعض التعديلات الفنية أثناء المنافسات.

وفي السياق نفسه، قال يحيى أشرف إن فريقهم قادر على تصميم روبوتات يمكنها لعب كرة القدم، من خلال تقنيات متطورة تُنفذ المهام المطلوبة بدقة.