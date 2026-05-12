روبوت الدردشة ‏Grok Voice‏ يصل إلى السيارات بنظام ‏CarPlay

أعلنت شركة xAI عن إطلاق ميزة المحادثة الصوتية "Grok Voice" داخل نظام Apple CarPlay، في خطوة جديدة تعزز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل السيارات الحديثة.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التفاعل مع روبوت الدردشة "غروك" مباشرة عبر شاشة السيارة باستخدام الأوامر الصوتية، دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف أثناء القيادة، ما يوفر تجربة أكثر سلاسة وأمان داخل المقصورة.

وكان تطبيق "Grok" على هواتف آيفون قد أظهر خلال الفترة الماضية واجهة تجريبية داخل نظام "CarPlay"، في إشارة مبكرة إلى قرب دعم الخدمة رسميا، قبل أن تبدأ الشركة الآن في طرحها للمستخدمين بشكل تدريجي.

ورغم أن مساعد "غروك" الذكي كان متاح بالفعل داخل سيارات Tesla، فإن التحديث الجديد يوسع نطاق استخدامه ليشمل مختلف السيارات التي تدعم نظام "CarPlay"، ما يمنحه انتشار أوسع في سوق السيارات الذكية.

وتسمح الخدمة الجديدة للسائقين بطرح الأسئلة، والحصول على المعلومات، وتنفيذ بعض الأوامر الصوتية أثناء القيادة، ضمن التوجه المتسارع لتحويل أنظمة الترفيه والمعلومات داخل السيارات إلى منصات تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أتاحت Apple، مع تحديث iOS 26.4، إمكانية دمج تطبيقات المحادثة الصوتية التابعة لجهات خارجية داخل "CarPlay"، بشرط الالتزام بالمعايير التقنية والحصول على الموافقة الرسمية.

وتفرض "أبل" مجموعة من القيود التنظيمية على هذه التطبيقات، أبرزها استخدام واجهة التحكم الصوتي الرسمية الخاصة بالنظام، مع السماح بإضافة أربعة أزرار تفاعلية فقط أثناء تشغيل الخدمة.

كما تمنع الشركة عرض النصوص أو الصور داخل واجهة السيارة بالنسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليل عوامل التشتيت والحفاظ على تركيز السائق أثناء القيادة.

وينضم "Grok Voice" إلى قائمة متنامية من أدوات الذكاء الاصطناعي الداعمة لـ"CarPlay"، والتي تضم أيضا خدمات مثل ChatGPT وPerplexity وGoogle Gemini، في ظل المنافسة المتزايدة لتحويل السيارة إلى مساحة ذكية متصلة تعتمد بشكل أكبر على المساعدات الرقمية التفاعلية.