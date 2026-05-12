قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تعكس قوة الحضور المصري داخل أفريقيا
سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟
فاجعة وصدمة .. موظف أنهى حياة شقيقين ولحق بهما في كفر الشيخ | ماذا حدث؟
مادة جديدة لطلاب الثانوي العام .. إجراءات مشددة وكاميرات لمنع الغش في الامتحانات
وزير النقل : الرئيس السيسي حوَّل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات
نيوم يهزم الشباب بثنائية بن رحمة.. وحجازي يواصل التألق في الدوري السعودي
هشام الحلبي: الصين قد تدفع نحو تهدئة الأزمة بين إيران وأمريكا
سفينة الرعب تنتهي في إسبانيا .. إجلاء عاجل لكل الركاب بسبب فيروس هانتا
ماجد سامي يتدخل.. وادي دجلة يستضيف تدريبات اتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
استشاري باطنة: خلط البيض بالسجق واللانشون يضر الجسم ويربك الجهاز الهضمي
يوسف الشريف: النجم العالمي محمد صلاح صديقي وأتوقع احترافه بأمريكا أو الخليج
بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. اكتشف أعراض مرضه في الأيام الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

روبوت الدردشة ‏Grok Voice‏ يصل إلى السيارات بنظام ‏CarPlay

تطبيق Grok
تطبيق Grok
كريم عاطف

أعلنت شركة xAI عن إطلاق ميزة المحادثة الصوتية "Grok Voice" داخل نظام Apple CarPlay، في خطوة جديدة تعزز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل السيارات الحديثة.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التفاعل مع روبوت الدردشة "غروك" مباشرة عبر شاشة السيارة باستخدام الأوامر الصوتية، دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف أثناء القيادة، ما يوفر تجربة أكثر سلاسة وأمان داخل المقصورة.

وكان تطبيق "Grok" على هواتف آيفون قد أظهر خلال الفترة الماضية واجهة تجريبية داخل نظام  "CarPlay"، في إشارة مبكرة إلى قرب دعم الخدمة رسميا، قبل أن تبدأ الشركة الآن في طرحها للمستخدمين بشكل تدريجي.

ورغم أن مساعد "غروك" الذكي كان متاح بالفعل داخل سيارات  Tesla، فإن التحديث الجديد يوسع نطاق استخدامه ليشمل مختلف السيارات التي تدعم نظام "CarPlay"، ما يمنحه انتشار أوسع في سوق السيارات الذكية.

وتسمح الخدمة الجديدة للسائقين بطرح الأسئلة، والحصول على المعلومات، وتنفيذ بعض الأوامر الصوتية أثناء القيادة، ضمن التوجه المتسارع لتحويل أنظمة الترفيه والمعلومات داخل السيارات إلى منصات تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أتاحت  Apple، مع تحديث iOS 26.4، إمكانية دمج تطبيقات المحادثة الصوتية التابعة لجهات خارجية داخل "CarPlay"، بشرط الالتزام بالمعايير التقنية والحصول على الموافقة الرسمية.

وتفرض "أبل" مجموعة من القيود التنظيمية على هذه التطبيقات، أبرزها استخدام واجهة التحكم الصوتي الرسمية الخاصة بالنظام، مع السماح بإضافة أربعة أزرار تفاعلية فقط أثناء تشغيل الخدمة.

كما تمنع الشركة عرض النصوص أو الصور داخل واجهة السيارة بالنسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليل عوامل التشتيت والحفاظ على تركيز السائق أثناء القيادة.

وينضم "Grok Voice" إلى قائمة متنامية من أدوات الذكاء الاصطناعي الداعمة لـ"CarPlay"، والتي تضم أيضا خدمات مثل ChatGPT وPerplexity وGoogle Gemini، في ظل المنافسة المتزايدة لتحويل السيارة إلى مساحة ذكية متصلة تعتمد بشكل أكبر على المساعدات الرقمية التفاعلية.

روبوت الدردشة Apple CarPlay الذكاء الاصطناعي السيارات الحديثة شاشة السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

أعلى عائد شهادات بنك مصر 2026 وطرق شراء شهادة يوماتي

أعلى عائد شهادات بنك مصر 2026 وطرق شراء شهادة يوماتي

الدوري الانجليزي

سيناريو مرعب يدفع أرسنال لخسارة الدوري الانجليزي.. كيف ذلك؟

فيروس هانتا يعيد مخاوف الأمراض القاتلة المنقولة عبر القوارض

«خلي بالك من فيرانك».. فيروس هانتا يعيد مخاوف الأمراض القاتلة المنقولة عبر القوارض

بالصور

روبوت الدردشة ‏Grok Voice‏ يصل إلى السيارات بنظام ‏CarPlay

تطبيق Grok
تطبيق Grok
تطبيق Grok

مايو يكتب سجلّ وفيات الفن .. عبد الرحمن أبو زهرة أحدث الراحلين بعد سهير زكي وهاني شاكر | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي

رحيل عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض .. كواليس أيامه الأخيرة ومسيرة فنية لا تُنسى | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة

سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

رشا مهدي

رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد