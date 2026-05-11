بحجم الجيب وبسعر لن تصدقه.. إليك أفضل حاسوب محمول في الأسواق

أصدرت شركة Gmktec مؤخرًا جهاز NucBox M3 Pro، وهو حاسوب صغير يستخدم معالج Intel المحمول من الجيل الثالث عشر وهو جهاز بسيط مصمم للتعامل مع المهام اليومية القياسية، ويوفر مجموعة متنوعة من المنافذ وخيارات الترقية المفيدة لحجمه.

مواصفات جهاز Gmktec NucBox M3 Pro

يعمل هذا الكمبيوتر بمعالج Intel Core i5-13500H، وهو معالج ذو 12 نواة و16 مسارًا، ويُستخدم عادةً في أجهزة الكمبيوتر المحمولة متوسطة المدى.

أما بالنسبة للرسومات، فيعتمد على معالج Intel Iris Xe المدمج.

ويتعامل هذا المعالج بسلاسة مع تشغيل الفيديو الأساسي، وتحرير المستندات، وتشغيل عدة شاشات عالية الدقة، وللحفاظ على انخفاض درجة الحرارة، يستخدم نظام تبريد قياسيًا بمروحة واحدة وأنابيب نحاسية مع فتحات تهوية على جانبين.

ورغم حجمه الصغير، ووزنه الذي يصل إلى حوالي 480 جرامًا، إلا أنه يمكنك فتحه لإضافة بعض القطع فهو يحتوي على منفذي تخزين M.2 ويعد المنفذ الرئيسي 2280 يدعم محركات أقراص PCIe 4.0 NVMe بسعة تصل إلى 8 تيرابايت، بينما المنفذ الثاني 2242 يدعم محركات أقراص SATA أو PCIe 3.0.

وبالنسبة للذاكرة، يوجد منفذان من نوع SO-DIMM يدعمان ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). يستخدم الجهاز ذاكرة DDR4-3200 بدلاً من ذاكرة DDR5 الأحدث.

هذا يُساهم في خفض السعر، ومع ذلك، فإن سرعة DDR4 كافية تمامًا للمهام المكتبية التي صُمم هذا الكمبيوتر من أجلها.

ميزات حاسوب Gmktec NucBox M3 Pro

يُعدّ تصميم المنافذ مفيدًا لإعدادات الشاشات المتعددة وتوصيل الأجهزة الطرفية اليومية.

يمكنك توصيل ما يصل إلى ثلاث شاشات بدقة 4K باستخدام منفذي HDMI 2.0 في الخلف ومنفذ USB-C في الأمام.

كما تتضمن اللوحة الأمامية منفذي USB-A 3.2 Gen 2 لنقل البيانات بسرعة، بالإضافة إلى مقبس صوت قياسي 3.5 ملم.

وستجد في الجهة الخلفية منفذي USB-A 3.2 Gen 1 إضافيين لتوصيل الملحقات القياسية مثل لوحة المفاتيح والماوس.

أما بالنسبة للشبكات، فهو يدعم تقنية Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.2.

ويحتوي الجهاز أيضًا على منفذي إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت في الخلف، مما يجعله خيارًا عمليًا لمن يرغبون في إنشاء خادم منزلي أو جهاز توجيه مخصص.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا الكمبيوتر الصغير معيار VESA للتثبيت، مما يتيح لك تثبيته مباشرةً على الجزء الخلفي من الشاشة للحفاظ على مكتبك خاليًا.

الأسعار والتوافر



يعد جهاز NucBox M3 Pro متوفر الآن. سعر النسخة الأساسية منه حاليًا 329.99 دولارًا.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة Minisforum مؤخرًا جهاز الكمبيوتر المصغر M2 الذي يعمل بمعالج Intel Core Ultra 7 356H مع دعم يصل إلى 128 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.