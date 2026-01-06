السعر مفاجأة.. إليك أفضل كمبيوتر محمول في الأسواق في 2026

أعادت ديل إطلاق عائلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة XPS الشهيرة مع إطلاق جهازي XPS 14 وXPS 16 الجديدين. يعمل كلا الطرازين بمعالجات Intel Core Ultra Series 3 المتطورة، ويتميزان بتصميم أنيق ونحيف وخفيف الوزن. إليكم كل ما تحتاجون معرفته.

مواصفات جهاز ديل إكس بي إس 14



يُعدّ جهاز Dell XPS 14 جهازًا قويًا صغير الحجم، بهيكل مصنوع من الألومنيوم المُشكّل بتقنية CNC، ومُغطّى بطبقة من زجاج Gorilla Glass 3، ليجمع بين المتانة والجمال الفاخر في تصميم محمول.

يزن الجهاز حوالي 1.36 كيلوجرام، ويُقدّم خيارين للشاشة. الأول هو شاشة OLED InfinityEdge مقاس 14 بوصة بدقة 2.8K، تُغطّي 100% من نطاق ألوان DCI-P3 وتدعم تقنية Dolby Vision HDR، بينما الخيار الثاني هو شاشة LCD بدقة 2K ذات نطاق ألوان واسع ومعدل تحديث متغير 120 هرتز، ينخفض ​​إلى 1 هرتز لتوفير الطاقة.

يأتي هذا الجهاز مزودًا بمعالج Intel Core Ultra X7 385H أو Core Ultra 7 355 أو Ultra 5 325، مما يوفر أداءً محسّنًا وكفاءةً عالية في استهلاك الطاقة. كما يدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 64 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت من نوع PCIe Gen 5 SSD. تشمل خيارات الاتصال ثلاثة منافذ Thunderbolt 4، ومنفذ DisplayPort 2.1، وتقنية Bluetooth 6، وشبكة Wi-Fi 7.

يعمل الجهاز ببطارية كبيرة بسعة 70 واط/ساعة، توفر ما يصل إلى 40 ساعة من تشغيل الفيديو محليًا.

أما بالنسبة للصوت، فيحتوي الجهاز على نظام مكبرات صوت رباعي يتكون من وحدة رئيسية بقدرة 3 واط ووحدتي مكبر صوت عالي التردد بقدرة 2 واط. وبذلك، يصل إجمالي خرج الصوت إلى 10 واط مع ضبط Dolby Atmos.

ميزات جهاز ديل إكس بي إس 14

تشمل الميزات البارزة الأخرى أداءً يصل إلى 50 تيرابايت في الثانية للذكاء الاصطناعي بفضل وحدة المعالجة العصبية الجديدة، ومعالج رسومات Intel Arc المدمج، وكاميرا ويب بدقة 8 ميجابكسل مع ميزة Windows Hello. يبدأ سعر جهاز XPS 14 الأساسي من حوالي 2049.99 دولارًا أمريكيًا لطراز الجرافيت، ومن المتوقع وصول تكوينات إضافية في فبراير، وخيارات ألوان أخرى لاحقًا هذا العام.

بالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون شاشة أكبر ومساحة عمل أكثر غامرة، يوفر جهاز XPS 16 جودة تصنيع فائقة مماثلة مع مساحة إضافية للإنتاجية والترفيه. وكما يوحي اسمه، فهو مزود بشاشة أطول مقاس 16 بوصة، متوفرة إما بشاشة OLED InfinityEdge تعمل باللمس بدقة 3.2K ومعدل تحديث 20-120 هرتز، تتميز بتباين عالٍ وألوان نابضة بالحياة، أو بشاشة LCD بدقة 2K بنفس معدل التحديث المتغير 1-120 هرتز. وتدعم كلتا الشاشتين تقنية Dolby Vision ومعايرة ألوان متقدمة لسير العمل الإبداعي.

يبدأ سعر الجهاز في الولايات المتحدة من حوالي 2199.99 دولارًا أمريكيًا للتكوينات الأساسية، مع توفر طرازات وخيارات إضافية لاحقًا.