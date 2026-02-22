قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني عاجل لوقف برنامج رامز جلال : يرسخ للعنف والتنمر

رامز جلال
رامز جلال
حسن رضوان

تقدّم النائب محمود السيد المنوفي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيه وقف عرض برنامج "رامز ليفل الوحش".

وأكد المنوفي أن البرنامج يمثل ترسيخًا للعنف والتنمر والإيذاء البدني والنفسي، ويهدم القيم المجتمعية، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي للإعلام يجب أن يكون نشر الفكر المستنير، وليس الاستمتاع بإهانة الآخرين والتنمر عليهم، بما في ذلك المرأة المصرية.

ممارسات سلبية لا يعكس دور الإعلام في خدمة المجتمع

وشدد النائب على أن ما يقدمه البرنامج من ممارسات سلبية لا يعكس دور الإعلام في خدمة المجتمع، وأنه كان الأجدر بالبرنامج مناقشة أفكار مفيدة تصب في المصلحة العامة وتخدم قيم المجتمع.

وكان مكتب سعدة أبو القمصان، أصدر بيانا قانونيا عن موكلته الفنانة  أسماء جلال بشأن حلقتها في أحد برامج الترفيه.

وتابعت أسماء جلال وممثلها القانوني ما عُرض في حلقتها بأحد برامج الترفيه وما أعقبها من تداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الفنانة أنها شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة، ولم تُعرض عليها أو تُخطر مسبقًا بأي محتوى يتضمن التعليق الصوتي (المقدمة) الذي أضيف في مرحلة المونتاج، والذي تضمن عبارات وتنمرا وإيحاءات جسدية وشخصية تمس الاعتبار والكرامة ولا تمت لفكرة المقلب أو العمل الفني بصلة.

إن ما ورد بالمقدمة وبعض التصرفات والتعليقات من مقدم البرنامج يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، خاصة إذا تعلّق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية لا شأن لها بالمحتوى الترفيهي.
كمان أن في عمل فني أو ترفيهى لا تعني قبول التعرض للإهانة أو تحويل الشخص إلى مادة للسخرية على مستوى شخصي.


وعليه، أعلنت نهاد أبو القمصان، أن المكتب بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحَلَقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام، مع احتفاظ الفنانة بكافة حقوقها القانونية والأدبية تجاه أي شخص شارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يتضمن إساءة أو تنمرًا أو إيحاءات غير مقبولة بحقها.


وقالت الفنانة إن صمتها في البداية كان تقديرًا لروح الشهر الكريم، إلا أن الكرامة الإنسانية تظل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى ترفيهي.
 

وتقدمت بالشكر لكل من عبّر عن دعمه وتفهمه، آملةً أن تظل المساحة الفنية قائمة على الاحترام المتبادل لا على حساب مشاعر أو جسد أي إنسان.

نهاد أبو القمصان رامز ليفل الوحش مجلس النواب مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

ويتكوف

ويتكوف: الإيرانيون على بعد أسبوع من إنتاج مواد القنبلة النووية

أوكرانيا

وزير خارجية أوكرانيا يشيد بتنظيم مسيرات كبرى لدعم بلاده في التشيك

وزير الخارجية

وزير الخارجية يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا توسيع مجالات الشراكة

بالصور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد