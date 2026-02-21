رامز جلال يرتدي غوريلا .. ويتسبب في ذهول غادة عبد الرازق

وقعت الفنانة غادة عبد الرازق، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .

وارتدى رامز جلال زي للتنكر في هيئة غوريلا ودخل في نفس الغرفة المتواجدة فيها غادة عبد الرازق لإخافتها.

ودخلت غادة عبد الرازق في حالة من الذهول والصدمة بعد رؤية الغوريلا .



وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.



ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .