وقت الإفطار.. السيطرة على حريق في غية حمام بإمبابة.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب أعلى عقار في "غية حمام" في إحدى العقارات بشارع المطار في منطقة إمبابة، مساء اليوم السبت، أثناء موعد الإفطار.

وأفاد شهود عيان أن النيران بدأت في الطابق العلوي للعمارة، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء بسرعة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي الشقق المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي في غية حمام، دون تسجيل إصابات بشرية، فيما تضررت بعض محتويات الشقة.

وأضافت المصادر أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من إخماد النيران وإجراء عمليات التهوية للعمارة، بينما تولت الأجهزة الأمنية تأمين موقع الحريق وفتح تحقيق لمعرفة التفاصيل الدقيقة للواقعة.