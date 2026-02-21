قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

السعودية: تصريحات هاكابي سابقة خطيرة واستهتار بالعلاقات المتميزة لدول المنطقة وأمريكا

القسم الخارجي

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للتصريحات المنسوبة إلى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والتي أشار فيها – بحسب ما تم تداوله – إلى أن سيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها قد تكون أمرا مقبولا.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية، رفض المملكة القاطع لهذه التصريحات التي وصفتها بغير المسؤولة، معتبرة أنها تمثل خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية الراسخة التي تحكم العلاقات بين الدول.

وشدد البيان على أن صدور مثل هذه التصريحات من مسؤول أمريكي رفيع يشكل سابقة خطيرة، ويعكس استهتارًا بالعلاقات المتميزة التي تربط دول المنطقة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي قامت عبر عقود على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضافت الوزارة أن هذا الطرح المتطرف من شأنه أن يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويؤجج مشاعر العداء ويقوض أسس النظام الدولي الذي توافق عليه المجتمع الدولي لوضع حد للحروب والصراعات الدامية. وأوضحت أن احترام سيادة الدول وحدودها الجغرافية يعد حجر الأساس في استقرار النظام العالمي المعاصر.

ودعت المملكة وزارة الخارجية الأمريكية إلى توضيح موقفها الرسمي من هذه التصريحات، بما ينسجم مع التزامات الولايات المتحدة الدولية ودورها في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وفي ختام بيانها، جددت المملكة موقفها الثابت في رفض أي مساس بسيادة الدول أو حدودها أو سلامتها الإقليمية، مؤكدة أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يتمثل في إنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.

