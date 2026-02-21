حبس المتهمين بالتعدى على رجل وابنه بالخرطوش في القليوبية

أمرت جهات التحقيق المختصة في محافظة القليوبية بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بواقعة التعدي على أب ونجله في منطقة باسوس بالقناطر الخيرية، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وباشرت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية إجراءات التحقيق مع المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، وذلك عقب عرضهم على النيابة الكلية بعد ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء يشتبه في استخدامها خلال الحادث.

بلاغ بالواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية عن ملابسات واقعة إصابة مالك مصنع ونجله الطفل بطلقات خرطوش وجروح قطعية، إثر مشاجرة نشبت بقرية باسوس التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية في القليوبية.



تلقى مركز الشرطة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال مالك مصنع سلك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين برش خرطوش وإصابات متفرقة بالجسم.



وبالفحص وسؤال المجني عليه، اتهم خال زوجته بالاشتراك مع عدد من أنجاله في ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية بينهم، تطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة نارية وبيضاء.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.



وتم ضبط الأسلحة المستخدمة، والتي تضمنت بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وسلاحًا أبيض ، وكذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.