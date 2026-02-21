قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطورات الحالة الصحية لطفل باسوس المصاب بطلق خرطوش في القليوبية
ترامب يوقع أمرا بفرض 10%رسوم جمركية لمدة 150يوما تسري من 24 فبراير
متكترش معايا.. تعليق ناري من عمرو الدردير بعد فوز الزمالك على حرس الحدود
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا
طقس السبت في السعودية.. رياح نشطة وأتربة تضرب هذه المناطق اليوم
الصراع على اللقب رباعي .. إعلامي يشيد بأداء الزمالك أمام حرس الحدود
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله
النقل: السلوكيات السلبية لركاب المترو وقطارLRT تعرض حياة الأخرين للخطر
هل الصيام صحيح لمن ينام أغلب نهار رمضان؟.. اعرف رأي الشرع
سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود
مواعيد مباريات اليوم السبت 21 – 2 – 2026 والقنوات الناقلة
ميتا تخطط لإطلاق أول ساعة ذكية بميزات صحية وذكاء اصطناعي
تطورات الحالة الصحية لطفل باسوس المصاب بطلق خرطوش في القليوبية

إبراهيم الهواري

نفى محمد مرسى عم الطفل محمد أحمد مرسي المصاب بطلق خرطوش فى القليوبية ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بتر قدم الطفل.


وأشار إلى أن الطفل المصاب بطلق خرطوش فى القليوبية لم يحدث له بتر فى قدمه كما يردد البعض لكن للأسف حالته ليست جيدة ويتم تحضيره حاليا لدخول العمليات يوم الأحد لإجراء عملية كبيرة بإشراف أكبر أساتذة التجميل، وذلك لأن الخرطوش تم إطلاقه من مسافه قريبة جداً وأصاب قدم الطفل إصابة بالغة قد تؤدى لبتر القدم.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية عن ملابسات واقعة إصابة مالك مصنع ونجله الطفل بطلقات خرطوش وجروح قطعية، إثر مشاجرة نشبت بقرية باسوس التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية في القليوبية.


وكان قد تلقى مركز الشرطة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال مالك مصنع سلك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين برش خرطوش وإصابات متفرقة بالجسم.


وبالفحص وسؤال المجني عليه، اتهم خال زوجته بالاشتراك مع عدد من أنجاله في ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية قائمة بينهم، تطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة نارية وبيضاء.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات. 


كما تم ضبط الأسلحة المستخدمة، والتي تضمنت بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وسلاحًا أبيض ، وكذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

