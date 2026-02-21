موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

يستعد ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة قوية ومثيرة في بطولة الدوري الإسباني، أمام نظيره فريق أوساسونا، ضمن منافسات الجولة 25 من البطولة.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا

يحل نادي ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره أوساسونا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم السبت الموافق 21 فبراير، على أرضية ملعب "إل سادار"، حيث من المقرر نقل اللقاء عبر قناة "beIN Sports HD 1"

موقف الفريقين في جدول الترتيب

وعن موقف الفريقين، فيتربع ريال مدريد على عرش صدارة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن وصيفه برشلونة (58 نقطة)، وعلى الجانب الآخر، يأتي فريق أوساسونا في المركز العاشر برصيد 30 نقطة