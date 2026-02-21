أكسيوس: ويتكوف أبلغ عراقجي بضرورة وقف تخصيب اليورانيوم.. وعشرات الطائرات بدولة عربية

أكدت منصة أكسيوس الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي بأن مستشار دونالد ترامب ، ويتكوف و كوشنر أبلغا عراقجي أن موقف ترامب هو وقف تخصيب اليورانيوم داخل إيران.



يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن صور الأقمار الصناعية وبيانات الرحلات الجوية، أنه تم رصد عشرات الطائرات الأمريكية في قاعدة موفق السلطي في الأردن وسط تصاعد التوترات مع إيران.

ذكرت الصحيفة أن صورا التقطت يوم الجمعة تظهر أكثر من 60 طائرة هجومية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد المعتاد. كما تشير بيانات تتبع الرحلات الجوية إلى هبوط ما لا يقل عن 68 طائرة نقل في القاعدة منذ 15 فبراير.

كما تحدثت "نيويورك تايمز" عن احتمالية وجود طائرات مقاتلة إضافية في الحظائر.



وأضافت أن صور الأقمار الصناعية تظهر طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" وهي طائرات أحدث بكثير من تلك المتمركزة عادة في القاعدة. كما رصدت الصحيفة أيضا عددا من الطائرات المسيرة والمروحيات، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي جديدة.

وقال مسؤولون أردنيون للصحيفة إن الطائرات والمعدات الأمريكية كانت متمركزة في القاعدة كجزء من اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة.

كما أعلنت وكالة "رويترز"، نقلا عن تحليل صور الأقمار الصناعية، في 10 فبراير أنه تم رصد حشد للطائرات في فبراير.