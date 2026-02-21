رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يرفض امتلاك إيران سلاحا نوويا أو القدرة على صنعه

أعلنت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض، أن ترامب يرفض امتلاك إيران سلاحا نوويا أو القدرة على صنعه أو تخصيب اليورانيوم، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ويستعد الكونجرس الأمريكي للتصويت الأسبوع المقبل على مشروع قرار يهدف إلى منع الرئيس دونالد ترامب من شن أي هجوم عسكري ضد إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من المشرعين، وذلك في وقت تتزايد فيه الاستعدادات العسكرية لاحتمال اندلاع مواجهة مع طهران إذا ما أخفقت الجهود الدبلوماسية في احتواء التوتر.

وخلال الفترة الماضية، سعى عدد من أعضاء الكونجرس، بينهم جمهوريون من حزب ترامب إلى جانب ديمقراطيين، إلى تمرير قرارات تقيد قدرة الرئيس على تنفيذ عمليات عسكرية ضد حكومات أجنبية من دون تفويض تشريعي صريح، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح في اجتياز العقبات السياسية داخل المجلسين.

وفي هذا السياق، قدم السيناتور الديمقراطي تيم كين عن ولاية فرجينيا، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري راند بول، مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ أواخر الشهر الماضي، ينص على حظر أي أعمال قتالية ضد إيران ما لم تكن مصرحا بها بوضوح عبر إعلان حرب رسمي يصدر عن الكونجرس.

وجاء في بيان لـ كين، بالتزامن مع تحرك أصول عسكرية أمريكية باتجاه المنطقة، قوله: "إذا كان بعض زملائي يؤيدون خوض حرب، فعليهم أن يتحلوا بالشجاعة للتصويت لصالحها، وأن يتحملوا المسؤولية أمام ناخبيهم، بدلا من الاختباء تحت مكاتبهم".







