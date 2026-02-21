قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 21-2-2026

الريال
الريال
ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدي البلد  سعر الريال السعودي في البنوك  اليوم السبت 21-2-2026
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.51جنيه  للشراء.
12.55جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.47جنيه للشراء.
12.54جنيه  للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.47جنيه للشراء.
12.54جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.48جنيه للشراء.
12.52جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.49جنيه للشراء.
12.54جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.20جنيه للشراء.
12.54جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.45جنيه  للشراء.
12.54جنيه  للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.47جنيه  للشراء.
12.56جنيه للبيع.

الريال السعودي الريال سعر الريال المركزى المصرى الريال اليوم

