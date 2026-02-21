يرصد موقع صدي البلد سعر الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 21-2-2026

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.51جنيه للشراء.

12.55جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.47جنيه للشراء.

12.54جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.47جنيه للشراء.

12.54جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.48جنيه للشراء.

12.52جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.49جنيه للشراء.

12.54جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 21-2-2026 سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.20جنيه للشراء.

12.54جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.45جنيه للشراء.

12.54جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.47جنيه للشراء.

12.56جنيه للبيع.