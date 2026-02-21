وزيرة الإسكان تتفقد مشروع سكن مصر بالشروق.. وتوجه بضرورة المتابعة الدورية

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع سكن مصر بمدينة الشروق عقب جولتها بمحطة المياه الرئيسية.

وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها، يرافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وخلال الجولة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد (9) عمارات سكنية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التشطيبات بعدد من الوحدات، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مع مراجعة نسب التنفيذ الفعلية ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع.

واستمعت المهندسة راندة المنشاوي، إلى شرحٍ تفصيلي عن مشروع سكن مصر بالمدينة بإجمالي 2736 وحدة سكنية، منها 2520 وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، وجارٍ استكمال تنفيذ 9 عمارات، ومتوسط مساحة الوحدة: 130 مترًا مربعًا.

ووجهت وزيرة الإسكان، بضرورة المتابعة الدورية للأعمال الجاري تنفيذها، ودفع للأعمال مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، والالتزام بالمدة الزمنية المقررة للأعمال، لتسليم الوحدات للحاجزين.