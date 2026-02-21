قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب

درة
درة

في تصاعد مثير للأحداث، تتلقى نوال (درة) خبراً صادماً بصدور شهادة وفاة لها وهي على قيد الحياة، ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "إثبات نسب" الذى يُعرض على قناة النهار الساعة العاشرة مساءً.

تزداد حياة نوال تعقيداً ويزداد معها غموض ما تحمله من أسرار منها ما تعلمه ومنها ما لا تدري عنه شيئاً، وتصل الأمور إلى ذروتها عندما يخبرها جارها الطبيب النفسى (محسن محيي الدين) الذى يحاول مساعدتها في الوصول إلى رضيعها المختفي، بأن ضابط المباحث قد أخبره أنها قد صدر لها شهادة وفاة وأنهما يحاولان التأكد من صحتها والملابسات حول وجودها.

درة

تلجأ نوال إلى محاميها ( محمود عبد المغنى)، الذي استعانت به سابقاً لفك الشراكة بينها وبين زميلها وخطيبها السابق أيمن. لكن يبدو أن هناك أطراف مختلفة لها يد فيما يحدث فى حياتها حتى محاميها يتضح لنا أنه متواطئ مع زوجها هشام في خطف ابنها، كما يتضح أن أبوها وأخوها على علم بما حدث لها وأنهما يعلمان أنها لم تنتحر. وعندما يحاول أخوهاإقناع والده بإخبار والدته بأنها مازالت على قيد الحياة، يرفض رفضاً قاطعاً موبخاً إياه على ذلك.

فهل تنجح نوال فى الوصول لابنها؟ هل ستتخلى عن الإختباء من أهلها من أجل أن تثبت أنها لازالت على قيد الحياة؟ احتمالات كثيرة قد تحدث فى الحلقات القادمة من المسلسل.

مسلسل إثبات نسب

مسلسل "إثبات نسب" تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبده، وبطولة درة، محمود عبدالمغني ، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق وياسر علي ماهر.

درة مسلسل إثبات نسب محمود عبدالمغني مسلسلات رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على 30 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

صورة أرشيفية

بيطري الغربية:تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية على مستوى المحافظة

المتهمين

خنافة تكاتك.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

بالصور

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

لوتس سينا
لوتس سينا
لوتس سينا

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد