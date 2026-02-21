قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
أخبار العالم

غطرسة القوة.. السفير الأمريكي لدى تل أبيب يؤيد سيطرة الاحتلال على أراضي الشرق الأوسط

السفير الأمريكي في إسرائيل
السفير الأمريكي في إسرائيل
ناصر السيد

أثارت تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، جدلا كبيرا وغضبا واسعا، حيث أعرب عن تأييده لسيطرة دولة الاحتلال على أراضي الشرق الأوسط، مغلفا حديثه بعبارات دينية ومدفوعا بغطرسة القوة التي تظهر في تصريحات المسئولين الإسرائيليين والأمريكيين منذ السابع من أكتوبر.

وقال السفير الأمريكي، في إسرائيل خلال لقائه مع الإعلامي الشهير تاكر كارلسون، إنه سيكون "أمرا مقبولا" أن تستولي إسرائيل على كامل أراضي الشرق الأوسط، مستندا إلى تفسيرات توراتية متداولة داخل التيار القومي المسيحي في الولايات المتحدة.

تصريحات "هاكابي" جاءت ردا على سؤال كارلسون الذي مهد له باستدعاء نصوص "دينية" تتحدث عن "نص من العهد القديم" ووعد إلهي لإبراهيم بمنطقة جغرافية تمتد من وادي مصر إلى نهر الفرات، وهي مساحة قال إنها تشمل أجزاء واسعة من دول الشرق الأوسط، بما فيها الأردن وسوريا ولبنان، إضافة إلى مناطق من السعودية والعراق.

وجاء رد هاكابي بأنه سيكون أمرا مقبولا أن تستولي إسرائيل على كامل هذه الأراضي، وهي نفس "الأحلام" التي كشف عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أغسطس الماضي بأنه يسعى لإقامة دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات.

وكشف نتنياهو عن هذه "الأحلام" مدفوعا بـ"غطرسة القوة" الناتجة عن عربدته ضد "حركات مسلحة" في عدد من دول الشرق الأوسط، متوهما أنه "الأقوى" في مواجهات غير متكافئة.

غطرسة القوة السفير الأمريكي لدى تل أبيب الاحتلال الشرق الأوسط السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي تاكر كارلسون

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

