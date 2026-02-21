قبل موقعة الأهلي.. الترجي يعلن عن مدربه الجديد باتريس بوميل

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع المدرب الفرنسي الجديد باتريس بوميل لتولي القيادة الفنية للفريق.

ويأتي اختيار بوميل استنادًا إلى خبرته الكبيرة في الكرة الإفريقية، حيث تراهن إدارة النادي بقيادة حمدي المدب على قدرته في قيادة الترجي والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم الحالي.

ويستعد الترجي لمواجهة قوية أمام الأهلي في إطار منافسات نصف نهائي البطولة القارية، في صدام كلاسيكي بين قطبي الكرة الإفريقية.

وستشكل هذه المباراة الاختبار الأول لبوميل، حيث يتوقع من الجماهير التونسية أن يقدم الفريق أداءً مميزًا ويحقق نتيجة إيجابية على ملعب رادس قبل مواجهة الإياب في القاهرة، في سبيل الاقتراب من التأهل إلى النهائي ومواصلة السعي نحو استعادة اللقب الغائب