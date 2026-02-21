إعلام روسي: القوات الأوكرانية تقصف مدرستين خلال 24 ساعة

أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية يفغيني باليتسكي أن قوات كييف قصفت مدرسة في المقاطعة، مما تسبب بأضرار بحافلات المدرسة وواجهة المبنى وهي ثاني مدرسة تتعرض للهجوم خلال 24 ساعة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وكتب باليتسكي على منصة "تلجرام": "شن العدو مرة أخرى هجوما غادرا وخبيثا على البنية التحتية المدنية. وتعرضت بلدة فاسيليفكا المسالمة للقصف. وكان هدف الإرهابيين مدرسة، وهو مكان لا يمكن أن توجد فيه أي منشآت عسكرية".

وأضاف أن الهجوم الأوكراني ألحق أضرارا بواجهة المدرسة والمنطقة المحيطة بها، وأن شظايا القذائف أصابت حافلات المدرسة. وتابع قائلا: "لم تقع إصابات".

وأفاد رئيس بلدية إنيرغودار ماكسيم بوخوف أمس الجمعة بأن طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية هاجمت حرم مدرسة في إنيرغودار.

كان في المدرسة نحو 600 طفل و100 من موظفيها. واصطدمت الطائرة المسيرة بشجرة في ساحة المدرسة، ثم انفجرت. وبحسب التقارير الأولية، لم يصب أحد بأذى.