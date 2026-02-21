القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر معلمة من قيام بعض الطلبة وبرفقتهم كلب بالتعدى عليها بالسب أمام المدرسة محل عملها بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (3 طلاب – مقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح ، وتم بإرشادهم ضبط الكلب الظاهر بمقطع الفيديو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.





