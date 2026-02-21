قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
أخبار التوك شو: لو أطفالك بتصوم في رمضان.. نصائح للحفاظ على صحتهم.. ومفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الشهود تؤجل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة لـ25 مايو

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة، في القضية رقم 20905 لسنة 2024، والمعروفة إعلاميا بخلية النزهة، لجلسة 25 مايو المقبل، لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة، أنه غضون عام 2013 وحتى 21 فبراير 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، وصنع وحاز سلاح ناري.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجة للمتهمين من الأول للرابع تهم رصد مديرية أمن المنيا لاستهداف قواتها، المتهمون جميعا ارتكبوا تهم تمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 5 متهمين الانضمام لتنظيم القاعدة خلية النزهة

بالصور

ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة

جانب من الحملة

هنفطر ايه النهاردة.. فراخ مشوية ومحشية بالخضار ومكرونة بشاميل وزلابية

فراخ مشوية ومحشية

حملات مكبرة لضبط التوك توك المخالف في الشرقية

توك توك

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

