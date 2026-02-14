النيابة الإدارية تتابع جولة الإعادة لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين بـ3 محافظات

تتابع لجنة مستشاري النيابة الإدارية القضائية عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجالس إدارات النقابات الفرعية للمحامين.

وكانت النيابة الإدارية قد باشرت أعمال الإشراف القضائي على انتخابات مجالس إدارة النقابات الفرعية للمحامين، والتي جرت على مرحلتين شملتا كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، حيث انطلقت صباح اليوم، جولة الإعادة للمرحلة الثانية لعدد ثلاثة نقابات فرعية شملت نقابات جنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان.

يأتي هذا الإشراف وتلك المتابعة إعمالًا لنهجٍ مؤسسي راسخ لدى النيابة الإدارية يرسّخ دعائم الشفافية ويصون نزاهة العملية الانتخابية، ويؤكد الحرص على توفير مناخٍ يتسم بالانضباط والحياد الكاملين، بما يكفل تمكين الناخبين من مباشرة حقهم في التصويت بحرية، ويضمن خروج الانتخابات معبّرةً بصدق عن الإرادة الحرة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابات المحامين الفرعية.