ختام أولى دورات النيابة الإدارية لتعزيز مهارات أعضاء الشؤون القانونية بالإسكندرية | صور

اختتم مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية، فعاليات أولى الدورات التدريبية المتخصصة لتعزيز مهارات أعضاء الشؤون القانونية بمحافظة الإسكندرية في التحقيقات التأديبية، بمشاركة 40 من أعضاء الشؤون القانونية بالمحافظة، والتي جرى عقدها على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 فبراير الجاري، بمقر مركز الإسكندرية للتدريب، جاء ذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية.

استهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور، نقل فيها للحضور خالص تحيات المستشار رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تُسهم هذه الدورة التدريبية إسهامًا فاعلًا في تعزيز كفاءة المشاركين والارتقاء بأدائهم لمهامهم القانونية، كما توجه بخالص التحية والشكر لمحافظ الإسكندرية، على حسن الاستضافة، مؤكدًا أنه تم إثراء البرنامج التدريبي بمادة علمية متنوعة بين أصول ومهارات التحقيق التأديبي، وأهم إشكاليات تطبيق قانون البناء الموحد، وقانون التعاقدات الحكومية، ودور الحوكمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

وفي كلمته أعرب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدًا حرص النيابة الإدارية على نقل خبراتها إلى الكوادر المتميزة بالمحافظة، ودورها المستمر في مكافحة الفساد الإداري وتطوير الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي يتمثل في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، وترسيخ قيم النزاهة والالتزام، والوصول إلى الحقيقة دائمًا من خلال تطبيق سياسات عمل منضبطة.

ومن جانبه وجه الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير للنيابة الإدارية ومستشاريها، مؤكدًا دورهم المهم في دعم منظومة العمل الإداري وتعزيز الانضباط المؤسسي، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في تطوير آليات العمل بالمحافظة، وأشار إلى أهمية الاستفادة من خبراتهم المتخصصة في تنظيم العمل وضبط الأداء داخل الأجهزة التنفيذية، ومشيدًا بجهودهم المتميزة خلال فعاليات البرنامج التدريبي.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الجهاز الإداري، والاستثمار في الكوادر البشرية؛ باعتبارهما حجر الأساس في بناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية، موضحاً أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرات العاملين بإدارات الشئون القانونية على التطبيق السليم للقوانين واللوائح؛ بما يواكب المستجدات التشريعية، ويحد من الأخطاء الإجرائية داخل منظومة العمل الحكومي.

هذا، وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات، وفقًا للترتيب الزمني التالي:

-"أصول ومهارات التحقيق التأديبي"، للمستشار أحمد عبد الستار بإدارة التفتيش القضائي.

-"ضمانات المتهم في التحقيق والعلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية"، للمستشار الدكتور حسان هاشم بمركز التدريب القضائي.

-"أهم إشكاليات تطبيق قانون البناء الموحد"، للمستشار الدكتور محمد الحسيني بفرع الدعوى التأديبية لمستوى إدارة عليا.

-"أهم الإشكاليات في تطبيق قانون التعاقدات الحكومية"، للمستشار الدكتور عمر العسراوي بإدارة التفتيش القضائي.

-"أهم المآخذ في التحقيقات التأديبية"، للمستشار الدكتور خالد أبو الوفا بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

-"دور الحوكمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة"، للمستشار الدكتور أيمن فخر الدين بمركز التدريب القضائي.

وفي الختام، تم تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمتدربين.