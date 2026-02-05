مصرع نجل صاحب عقار فاو غرب دشنا.. النيابة الإدارية تعاين موقع الحادث

تابعت هيئة النيابة الإدارية حادث انهيار عقار بمنطقة المناصرة بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، ومصرع أحد قاطنيه.

قام المستشار محمد عبد العزيز مدير النيابة الإدارية بقنا القسم الثاني بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشار سامح وزيري وحسام عبيد وكيل النيابة، بالانتقال لإجراء معاينة لموقع الحادث، حيث صاحبهم عدد من المسؤولين ضم عضو المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة قنا، ومهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومراجع إدارة الضمان الاجتماعي بمديرية الشؤون الاجتماعية، ونائب ورئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة دشنا، ورئيس الوحدة المحلية لقرية فاو قبلي.





وقد تبين من المعاينة أن العقار يقع بناحية نجع المعيصرة فاو غرب مركز دشنا، وقد انهار بأكمله، وترتب على ذلك مصرع نجل مالك العقار، حيث استمعت النيابة لأقوال عدد من المسؤولين ولأقوال مالك العقار "والد المتوفي"، كما أمرت بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لإعداد تقرير عن حالة العقار، وكافة الإجراءات المتخذة حيال الواقعة.

وجارٍ استكمال التحقيقات.