القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة درون بالقاهرة
ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي
وزير النقل يتفقد مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المصانع بالموانئ
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
أخبار البلد

من برلين إلى أوروبا.. شراكات هولندية جديدة لدعم الصادرات الزراعية المصرية

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

عقد  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ممثلي كبرى الشركات الهولندية المتخصصة في بعض المجالات الزراعية، وذلك على هامش مشاركته في معرض "فروت لوجيستيكا" بالعاصمة الألمانية برلين، ​في إطار تعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية.

​واستعرضت الشركات الهولندية دورها كمركز لوجستي، لإعادة تصدير الحاصلات المصرية إلى دول شرق ووسط أوروبا، مؤكدين على مكانة مصر كشريك استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي، ومصدر هام الحاصلات والسلع الزراعية ذات الجودة العالية في اوروبا.

​ ومن جانبه أبدى وزير الزراعة اهتماماً خاصاً بالشركات المنتجة للبذور، مشدداً على رؤية الدولة المصرية في تعزيز التعاون لإنتاج تقاوي عالية الجودة داخل مصر لضمان الاستدامة والأمن الغذائي، لافتا إلى أهمية تعميق التعاون المصري الهولندي في ملفات إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، وهي المجالات التي تمتلك فيها هولندا خبرات عالمية رائدة.

وأكد  فاروق أن هناك فرصاً واعدة للشركات الهولندية التي يعمل بعضها بالفعل في السوق المصري، داعياً إياهم لزيارة القاهرة لتقديم عروض تفصيلية حول مشروعاتهم المستقبلية، خاصة في مجالات التدريب والإرشاد الزراعي الرقمي.

​ومن جهته، أشاد المستشار الزراعي بالسفارة الهولندية بعمق العلاقات الثنائية، مؤكداً أن التعاون في مجال الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للجانبين في المرحلة الراهنة.

وحضر الاجتماع الوزير مفوض مها زكريا، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في برلين، والمستشار الزراعي بالسفارة الهولندية، وممثلي شركات عالمية رائدة في إنتاج التوت، البطاطس، الخضروات، والبذور، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتدريب والإرشاد الزراعي.

الزراعة برلين الشركات الهولندية

