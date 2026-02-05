للحفاظ على الهوية البصرية وإعادة الانضباط .. محافظ الإسكندرية يتفقد شارع النبي دانيال

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بجولة ميدانية بشارع سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل نطاق حي وسط، لمتابعة الحالة العامة للشارع والوقوف على مدى الالتزام بالهوية البصرية والمظهر الحضاري، في إطار جهود المحافظة المستمرة لرفع كفاءة المناطق ذات الطابع التاريخي والتراثي، واستكمال مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال، والحفاظ على الهوية البصرية للإسكندرية، واستعادة الانضباط بها.

وخلال الجولة؛ وجّه محافظ الإسكندرية رئيس حي وسط باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، تضمنت إزالة المخالفات البنائية التي تؤثر على المظهر الحضاري للشارع، وإزالة الإعلانات المخالفة والملصقات الدعائية من أعمدة الإنارة وواجهات العقارات، وتشكيل لجنة تضم الإدارة الهندسية، ورخص المحال، وشئون البيئة، لمعاينة أحد العقارات الكائنة بالشارع ومراجعة كافة المخالفات المتعلقة به.

كما أصدر محافظ الإسكندرية توجيهاته بإعادة تشجير الأرصفة وتوحيد شكل الأشجار بما يتناسب مع الطابع التاريخي والمعماري للمنطقة، وتكليف الممثل عن المركز الهندسي بكلية الهندسة بمراجعة التصميمات التاريخية لعدد من المحال التجارية، والتأكد من توافقها مع الطابع المعماري للشارع، مع الالتزام الكامل بأعمال الترميم ورفع كفاءة الأرصفة، بما يدعم جهود الحفاظ على الهوية البصرية للمدينة.

وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة تطوير شارع سعد زغلول بالكامل، في إطار استكمال مشروع تطوير شارع النبي دانيال والمناطق المحيطة به، وترسيخ الهوية البصرية للإسكندرية، وذلك ضمن خطة المحافظة المتكاملة للارتقاء بوسط المدينة التاريخي والتراثي لاستعادة رونقه الحضاري، مشددًا على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري والهوية البصرية للمدينة، لا سيما في المناطق ذات القيمة التاريخية.

وخلال الجولة؛ استمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى المواطنين، ووجّه بسرعة دراستها والعمل على حلها على الفور.

جاء ذلك بحضور؛ نائب محافظ الإسكندرية، وممثل عن المركز الهندسي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومدير الإدارة العامة للمشروعات والورش، وممثل الشركة المنفذة، وشرطة المرافق، ومدير إدارة الرخص المركزية، ورئيس حي وسط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.