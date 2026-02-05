قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للحفاظ على الهوية البصرية وإعادة الانضباط .. محافظ الإسكندرية يتفقد شارع النبي دانيال

محافظ الاسكندرية يتفقد شارع النبي دانيال
محافظ الاسكندرية يتفقد شارع النبي دانيال
أحمد بسيوني

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بجولة ميدانية بشارع سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل نطاق حي وسط، لمتابعة الحالة العامة للشارع والوقوف على مدى الالتزام بالهوية البصرية والمظهر الحضاري، في إطار جهود المحافظة المستمرة لرفع كفاءة المناطق ذات الطابع التاريخي والتراثي، واستكمال مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال، والحفاظ على الهوية البصرية للإسكندرية، واستعادة الانضباط بها.

وخلال الجولة؛ وجّه محافظ الإسكندرية رئيس حي وسط باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، تضمنت إزالة المخالفات البنائية التي تؤثر على المظهر الحضاري للشارع، وإزالة الإعلانات المخالفة والملصقات الدعائية من أعمدة الإنارة وواجهات العقارات، وتشكيل لجنة تضم الإدارة الهندسية، ورخص المحال، وشئون البيئة، لمعاينة أحد العقارات الكائنة بالشارع ومراجعة كافة المخالفات المتعلقة به.

كما أصدر محافظ الإسكندرية توجيهاته بإعادة تشجير الأرصفة وتوحيد شكل الأشجار بما يتناسب مع الطابع التاريخي والمعماري للمنطقة، وتكليف الممثل عن المركز الهندسي بكلية الهندسة بمراجعة التصميمات التاريخية لعدد من المحال التجارية، والتأكد من توافقها مع الطابع المعماري للشارع، مع الالتزام الكامل بأعمال الترميم ورفع كفاءة الأرصفة، بما يدعم جهود الحفاظ على الهوية البصرية للمدينة.

وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة تطوير شارع سعد زغلول بالكامل، في إطار استكمال مشروع تطوير شارع النبي دانيال والمناطق المحيطة به، وترسيخ الهوية البصرية للإسكندرية، وذلك ضمن خطة المحافظة المتكاملة للارتقاء بوسط المدينة التاريخي والتراثي لاستعادة رونقه الحضاري، مشددًا على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري والهوية البصرية للمدينة، لا سيما في المناطق ذات القيمة التاريخية.

وخلال الجولة؛ استمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى المواطنين، ووجّه بسرعة دراستها والعمل على حلها على الفور.

جاء ذلك بحضور؛ نائب محافظ الإسكندرية، وممثل عن المركز الهندسي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومدير الإدارة العامة للمشروعات والورش، وممثل الشركة المنفذة، وشرطة المرافق، ومدير إدارة الرخص المركزية، ورئيس حي وسط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الاسكندرية جولة النبي دانيال جولة ميدانية الرخص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

عزت العلايلي

يمتلك 6 أفلام من أفضل 100 بتاريخ السينما.. أبرز أعمال عزت العلايلي

أحد المصابين الفلسطينيين

مصاب فلسطيني: دبابة إسرائيلية ضربتني وكنت نائم ولا توجد خدمات طبية بغزة

الدولار

ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.594 مليار دولار في يناير 2026

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد