بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا

أقدم شاب على إنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه، داخل إحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، وذلك على خلفية خلافات أسرية مع زوجة والده، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حالة انتحار لشاب بدائرة مركز العدوة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث عُثر على جثة شاب يُدعى م.ع 25 سنة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادث.