محافظ المنيا يشهد احتفالية تكريم وتوزيع جوائز المسابقة القومية لاكتشاف المواهب «كنوز مصرية»

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، احتفالية تكريم نشء المحافظة الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة القومية لاكتشاف المواهب تحت شعار «موهبتي – كنوز مصرية»، وذلك في ختام الأنشطة والبرامج الخاصة بإدارة تنمية النشء، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، في إطار دعم الدولة لاكتشاف وتنمية الطاقات الإبداعية لدى النشء والشباب.

وأكد محافظ المنيا حرص الدولة على رعاية المواهب في مختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشيدًا بالدور الريادي الذي تضطلع به وزارة الشباب والرياضة، بالتكامل مع جهود المديرية بالمحافظة، في إطلاق الفعاليات والبرامج الهادفة التي تسهم في صقل مهارات الشباب واكتشاف المبدعين.

وأشار اللواء كدواني إلى أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المواهب الواعدة في مختلف المجالات، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات والأنشطة الشبابية التي تستهدف تنمية قدرات الشباب وصقل مهارات النشء وفتح آفاق جديدة أمامهم للإبداع والتميز، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قدرات الشباب يُعد الضمانة الحقيقية لتحقيق طفرة إبداعية تليق بمكانة عروس الصعيد وتواكب رؤية مصر المستقبلية.

وأوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات الإبداعية وتشجيعهم على تنمية قدراتهم، بما يسهم في إعداد جيل واعد يمتلك مقومات الإبداع والقدرة على المشاركة الفعالة والإيجابية في بناء مستقبل الوطن.

وتضمن برنامج الحفل عروضًا موسيقية، إلى جانب تابلوهات غنائية وفقرات لإلقاء الشعر ووصلات فنية متنوعة شملت العزف المنفرد على البيانو والتمثيل الفردي، كما تجلت أسمى معاني الوحدة الوطنية والروحانيات من خلال تقديم فقرات مشتركة للإنشاد الديني والترانيم، مما أضفى أجواءً من التلاحم والمحبة على الحفل وأبرز الهوية المصرية الأصيلة.

وفي ختام الاحتفالية، كرّم اللواء كدواني النشء والشباب الفائزين، حيث منحهم شهادات تقدير وجوائز عينية تقديرًا لتميزهم وما حققوه من إنجاز بحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، محفزًا إياهم على مواصلة طريق الإبداع، ومؤكدًا أن هذا التكريم يُعد دافعًا لمزيد من النجاحات التي ترفع اسم المنيا عاليًا في مختلف المحافل الوطنية والدولية.

حضر الاحتفالية مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وصابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

