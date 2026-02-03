قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنيا يستعرض ملامح الطفرة التنموية في مختلف القطاعات الخدمية

محافظ المنيا خلال الاجتماع
محافظ المنيا خلال الاجتماع
ايمن رياض

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، بموظفي ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة، بحضور اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أركان حرب أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، وذلك لاستعراض ملامح الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

واستهل المحافظ اللقاء بتقديم التهنئة لجميع العاملين بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات، مؤكدًا أن المناسبات الروحية تمثل دافعًا حقيقيًا لمزيد من العمل والبناء والتكاتف، واستلهام قيم الإخلاص والتفاني في أداء الواجب لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.

وأشاد كدواني بالنجاح الكبير الذي حققته زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة، وهي الزيارة الثانية خلال عام واحد، معتبرًا إياها ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحافظات الصعيد بوجه عام، ومحافظة المنيا بوجه خاص، بما يعكس مكانتها على خريطة التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ أن الزيارة حظيت بتغطية إعلامية وصحفية واسعة، وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي وصفحة رئاسة مجلس الوزراء، نظرًا لتنوع الملفات والمشروعات التي شملتها، والتي أكدت أن المنيا باتت صرحًا تنمويًا يعكس ملامح الجمهورية الجديدة، حيث شملت الجولة تفقد مصنع القناة للسكر بمركز ملوي، ومصنع تجفيف الحاصلات الزراعية، وأحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية، إلى جانب المركز التكنولوجي المطور بمدينة المنيا، والموقف الإقليمي بالمنيا الجديدة.

وتفقد ميدان صفى الدين أبو شناف عقب أعمال التطوير ومستشفى الثلاثي بجامعة المنيا، ومشروع الإسكان الفندقي، ومحطة صرف صحي بني حسن بمركز أبو قرقاص، فضلًا عن مجمع خدمات تونا الجبل بمركز ملوي، الذي يخدم أكثر من 42 ألف نسمة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما نقل محافظ المنيا تحية وتقدير دولة رئيس مجلس الوزراء لجميع العاملين بمختلف قطاعات وإدارات المحافظة، واصفًا إياهم بـ«شركاء النجاح»، لما بذلوه من جهد وتفانٍ أسهما في خروج الزيارة بالمظهر المشرف، ووضع «عروس الصعيد» بقوة على طريق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذه الإشادة تمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل وتحويل الرؤى والتوجيهات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ الجهود المبذولة في عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن الإرادة السياسية الواعية، والرؤية الواضحة، والعمل الميداني الجاد، كانت عوامل حاسمة في تحويل التحديات إلى فرص واعدة، وتحقيق حراك تنموي على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، هنأ كدواني المستفيدين من المرحلة الأولى لمشروع العمارات الجديدة «بديل الإيواء» بمنطقة السلخانة بحي جنوب المدينة، مستعرضًا خطة المحافظة للتنمية الحضرية الشاملة ضمن المرحلة الثانية من مشروع عمارات الإيواء، لإقامة مساكن لائقة تضمن سكن كريم  للمواطنين؛ حيث يضم المشروع 31 عمارة سكنية، تم الانتهاء من 9 عمارات كمرحلة أولى، وجارٍ استكمال باقي المراحل ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

كما شدد المحافظ على أن العمل يسير بخطى ثابتة للانتهاء من مشروع «السوق الحضاري» بمنطقة الحبشي، والذي يُعد من أهم مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، مؤكدًا أن المشروع يمثل رؤية متكاملة لإعادة الوجه الحضاري لقلب مدينة المنيا، والقضاء على مظاهر العشوائية والتكدس، مع دمج الباعة الجائلين في منظومة قانونية منظمة تحفظ حقوقهم وتوفر بيئة تجارية آمنة.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ المنيا أن باب مكتبه سيظل مفتوحًا أمام كل صاحب جهد مخلص، مشيرًا إلى أن التواجد الميداني، والمتابعة الدقيقة، والرقابة المستمرة، هي الأساس لأي منظومة عمل ناجحة، بما يحقق كفاءة الأداء ويضمن تقديم الخدمات للمواطنين بالصورة اللائقة.

المنيا محافظ المنيا مشروعات تنموية

