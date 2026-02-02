محافظ المنيا ورئيس الجامعة يشهدان الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف المنيا بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد صلاح الدين بحي شمال المدينة، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي المحافظة.

واستُهلت الاحتفالية بتلاوة ما تيسّر من آيات الله البيّنات، تلاها القارئ عبد الله عامر عطية، أعقب ذلك تقديم فقرة من الأدعية والابتهالات الدينية قدّمها عبد الرحمن رضا خلف، واختُتمت فقرات الاحتفال بتلاوة آيات بيّنات من كتاب الله الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مصطفى التلاوي.

وخلال كلمته، تناول الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، فضائل ليلة النصف من شعبان، والدروس والعبر المستفادة من ذكرى تحويل القبلة، مؤكدًا أهمية التحلي بأخلاق النبي المصطفى ﷺ في التعامل، ونشر قيم الرحمة والتسامح والرضا والإحسان والتواضع، واتباع منهج الوسطية والاعتدال في الفكر والسلوك.

وفي ختام الاحتفال، قدم اللواء كدواني تهانيه القلبية لأهالي محافظة المنيا بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، والملازم أول حسام علي نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر الشريف والأوقاف.