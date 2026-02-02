قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الإدمان لآلام العمود الفقري.. مخاطر صحية وراء لعبة روبلوكس
براتب 13500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة لهذه الفئات
محكوم عيه بالحبس.. الداخلية تنفى القبض على شخص دون وجه حق بكفر الشيخ
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.11%
بالاسم ورقم الجلوس.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
تشغيل معبر رفح رسميا.. مراسل اكسترا نيوز يرصد تطورات المشهد وآخر المستجدات
حمزة عبد الكريم في المقدمة.. مدرب برشلونة أتلتيك يتحدث عن نهجه مع الصفقات الجديدة
بحضور بعثة البنك الدولى.. التشغيل التجريبي لـ الأتوبيسات الكهربائية| صور
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
محافظات

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.11%

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
ايمن رياض

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 76.11%.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لاستعراض المؤشرات العامة للنتيجة، ونسب النجاح، ومعدلات الأداء الطلابي بمختلف الإدارات التعليمية.

وأعرب محافظ المنيا عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين والمتفوقين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتميزين على مواصلة الاجتهاد خلال الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على تفوقهم العلمي. كما وجّه الشكر والتقدير للقيادات التعليمية والإداريين والمعلمين، تقديرًا للجهود المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول.

وفي سياق متصل، أكد اللواء كدواني حرص واهتمام الدولة بقطاع التعليم باعتباره أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على استمرار محافظة المنيا في تقديم الدعم اللازم لتطوير المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة القائمين عليها، وتحفيز الطلاب المبدعين.

ومن جانبه، أوضح صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 119 ألفًا و416 طالبًا، حضر منهم 114 ألفًا و831 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة 76.11%.

المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية

