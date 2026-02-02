قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة

ولاء عبد الكريم

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية،  دنيز جانكايا، القنصل العام لجمهورية تركيا بالإسكندرية، يرافقها  أحمد ألبتكين كيلتش، الملحق التجاري، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق أوسع للشراكة التجارية بين مصر وتركيا.


وأشادت القنصل العام التركي بالإسكندرية، بدور الجمعية في دعم قطاعات متنوعة، وتميز رؤيتها في تمكين المرأة والشباب، كما ثمَّنت اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات مع تركيا بما يُدعِم بيئة الأعمال ويُعزز فرص الاستثمار.

 وأشارت إلى التحسٌن الملحوظ في مُناخ الاستثمار بمصر بمختلف القطاعات ومنها السياحة في ظل اهتمام السائحين الأتراك بالمقاصد السياحية المصرية.


من جانبه، أكد  محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مُشيرًا إلى التواصل الفعّال بين " رجال أعمال إسكندرية" والملحق التجاري التركي، وتبادُل الزيارات وعقد لقاءات مشتركة بما يسهَّم في تنمية العلاقات التجارية.


وأوضح هنو، أن الإسكندرية تتمتع بمقومات متميزة أسهمت في جذب عدد من المستثمرين الأتراك من بينها؛ انخفاض تكاليف العمالة وتوافر المزايا اللوجستية. موضحًا، دور الجمعية في التنسيق مع الجِهات الحكومية ومن بينها مؤخرًا؛ جهود التواصل مع مصلحة الجمارك وطرح حلول للتحديات التي تواجه أعضاء الجمعية.


بدوره، استعرض المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس الإدارة، الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الإسكندرية، داعيًا إلى تنظيم لقاء موسع مع المستثمرين الأتراك لتعزيز التعاون والتعارُّف مع أعضاء الجمعية، مؤكدًا تنافسية السوق المصري من حيث تكاليف الإنتاج.


شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، من بينهم  هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، والمهندس مدحت القاضي، والدكتور محمد محرم، نائبا رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب نواب لجان الجمعية كل من؛ المهندس وليد شوقي، نائب لجنة الإسكان، والمهندس شامل النعماني، نائب لجنة ريادة الأعمال، وعدد من أعضاء الجمعية.

