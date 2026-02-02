قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة

المطرب مسلم
المطرب مسلم
رامي المهدي

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة زوجة مسلم مطرب المهرجانات الشعبية في اتهامها بسب البلوجر  أروى قاسم لجلسة 9 مارس.

وكانت أعلنت يارا تامر زوجة مسلم مطرب المهرجانات الشعبية، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد البلوجر أروى قاسم بتهمة السب والقذف.

ونشرت يارا زوجة مسلم استوري عبر انستجرام،وكتبت: “أنا نازلة أنا وزوجي مسلم نعمل محضر فيها، وجوزي هيطلع يعرفها مقامها عشان تبقى تتكلم عن ستها، وأنا لم أتعاطى المخدرات كما أدعت أروى قاسم، الصور اللي تقصدها كنت مريضة وفي المستشفى”.

وعلقت على تصريحات أروى قاسم، بأنها تزوجت 7 مرات من قبل، وكتبت: “إزاي هتجوز 7 مرات وأنا لسه عندي 25 سنة”.


وشهد الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل بعد تداول أنباء عن انفصال مغني المهرجانات “مسلم” عن زوجته “يارا تامر”، بعد ساعات قليلة فقط من احتفالهما بزفافهما.

فيديو اروي قاسم 
بدأت القصة بعد انتشار مقاطع فيديو من حفل الزفاف، ظهر فيها مسلم وهو يتعامل بطريقة وُصفت بـ”غير المعتادة” مع إحدى البلوجر الشهيرات التي كانت ضمن الحضور. الأمر الذي أثار استغراب جمهور مواقع التواصل، واعتبر كثيرون أن تصرفات البلوجر لم تكن ملائمة في يوم الزفاف، بينما تساءل آخرون عن طبيعة العلاقة التي جمعت الطرفين في هذه المناسبة الخاصة.

القاهرة الاقتصادية زوجة مسلم مطرب المهرجانات المهرجانات الشعبية أروى قاسم

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

لعبة روبلكس

ما هو تأثير لعبة روبلكس على الأطفال؟ .. مخاطر غير متوقعة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

