محافظ شمال سيناء: مصر جاهزة لدعم إعادة إعمار قطاع غزة

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إنه لم تصدر حتى الآن تعليمات تنفيذية مباشرة تتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الملف لا يزال قيد البحث، رغم تنفيذ المحافظة لبعض الخطوط الرئيسية التي جرى التوجيه بها مبدئيًا استعدادًا لأي تطورات مقبلة.

وأوضح مجاور خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية دعت إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار بمشاركة واسعة من الدول، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن استعداد مصر الكامل، ليس فقط لاستضافة المؤتمر وإدخال معدات الإعمار عبر أراضيها، بل أيضًا للمساهمة المالية في إعادة بناء القطاع، في إطار الدور الإقليمي والإنساني الذي تقوم به مصر.

وأضاف أنه متفائل بإمكانية استكمال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار رغم التعقيدات، لافتًا إلى أن التحركات على الأرض والمؤشرات السياسية تعزز هذا التفاؤل، مع تأكيد مصر دعمها لحل الدولتين باعتباره مدخلًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الإقليمي.