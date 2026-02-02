سيد سالم لاعب الداخلية والاتحاد ووادي دجلة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن سيد سالم، لاعب الداخلية والاتحاد ووادي دجلة السابق، اعتزاله كرة القدم، ورغبته في الانضمام لمجال التدريب.

وكتب سيد سالم عبر حسابه على فيسبوك: “أعلن اليوم اعتزالي كرة القدم نهائيًا الحمد لله رب العالمين بعد رحلة طويله اكتر من 24 سنه داخل المستطيل الأخضر”.

وتابع: “ 15 سنة فى الدورى المصرى الممتاز بعدد 300 مباراة ، حابب أتقدم بالشكر لجميع المدربين الكبار اللى تشرفت بالتمرين تحت أيديهم، وطبعا بداية من ناشئين النادى الاسماعيلى العريق، مرورا بالبيت الكبير غزل المحلة صاحب الفضل على السيد سالم، وطبعا نادى ألعاب دمنهور حلقة الوصل اللى من خلاله كان سبب تواجدى مع الكبار، المنظومة المحترفة جداااا وبيتى نادى وادى دجلة، وبالتأكيد كان لى الشرف التواجد فى صفوف نادى الاتحاد السكندري الكبير سيد البلد النادى العريق اللى كان أضافه قويه ليا”.

واختتم: “بصراحه حابب اتوجه بالشكر الكبير لجمهور سيد البلد العظيم اللي ليهم مكانة كبيرة جدا في قلبي وختاما مع نادى الداخلية المنظومة المحترمه جدا جدا جدا، والحمد لله رب العالمين علي حصولي علي الرخصتين الإفريقيتين D….C، دعواتكم في الخطوة القادمة في مجال التدريب ان شاءالله”.