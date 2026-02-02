قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
إيران تلغي المناورات العسكرية في مضيق هرمز بعد تحذير أمريكي
بالصور

رينو نياجارا 2026.. بيك-أب هجينة جديدة بمظهر شرس

رينو نياجارا 2026
رينو نياجارا 2026
كريم عاطف

تستعد مجموعة رينو لإطلاق شاحنتها الجديدة نياجارا 2026، في خطوة تعكس توجه “الماسة” نحو تعزيز حضورها خارج أوروبا، بعد نحو ثلاث سنوات من ظهورها الأول كسيارة اختبارية لفتت الأنظار بتصميمها الجريء.

ظهرت رينو نياجارا الاختبارية في أكتوبر 2023، وقدمت ملامح تصميم سبقت الكشف عن الجيل الثالث من داسيا داستر، مستندة إلى فلسفة تصميمية قريبة من سيارة بيجستر الاختبارية، وجاء ذلك ضمن استراتيجية رينو لتطوير منصة تقنية موحدة، تتيح إنتاج طرازات متعددة تسوق أحيانا تحت علامة داسيا وأحيانا أخرى باسم رينو، وفقا لطبيعة كل سوق.

وكان داستر الجديد أول من خرج إلى النور، تلاه بيجستر الأكبر حجما، وكلاهما مخصص أساسا للأسواق الأوروبية والمغاربية، لاحقا أعادت رينو توظيف هذه القاعدة لتقديم طرازات معدلة مثل رينو داستر في تركيا، ونسخ مختلفة للهند وأمريكا اللاتينية، من بينها رينو بوريل المشتق من بيجستر بجودة داخلية وتجهيزات أعلى.

وفي هذا السياق، تأتي نياجارا كبيك-أب جديدة لا لتحل محل ألسكان، بل كخليفة لطراز رينو أوروش المنتشر في أمريكا الجنوبية، وستعتمد على المنصة القريبة من بوريل، مع تصميم إنتاجي أكثر تحفظا من النسخة الاختبارية.

من المتوقع أن تتميز الواجهة الأمامية بشعار "Renault" مكتوبا بالكامل، بينما يشهد الجزء الخلفي تعديلات كبيرة لاستيعاب صندوق تحميل يرفع طول السيارة إلى نحو 4.90 أمتار، أما المقصورة فلا يزال الاختيار مفتوحا بين طابع بوريل الأكثر فخامة أو بيجستر العملي.

ميكانيكيا، يرجح طرحها بمحرك بنزين 1.3 لتر ثلاثي الأسطوانات بقوة تصل إلى 163 حصانا، على أن تلحقه سريعا منظومة هجين G150 مع دفع رباعي، وستجمع نياجارا في الأرجنتين، وتطرح خلال النصف الثاني من 2026 بأسواق أمريكا الجنوبية، دون خطط حالية لتسويقها في أوروبا.

رينو نياجارا 2026 أوروبا سيارة اختبارية رينو نياجارا الاختبارية رينو نياجارا داستر

الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد

تقرير أمريكي يكشف عن أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر لعام 2025

أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود .. على طريقة الشيفات المحترفين

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين

قبل رمضان مباشرة.. أفضل طرق تخزين وتفريز ورق العنب ليظل طازجًا

طرق تخزين وتفريز ورق العنب

