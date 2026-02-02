رينو نياجارا 2026.. بيك-أب هجينة جديدة بمظهر شرس

تستعد مجموعة رينو لإطلاق شاحنتها الجديدة نياجارا 2026، في خطوة تعكس توجه “الماسة” نحو تعزيز حضورها خارج أوروبا، بعد نحو ثلاث سنوات من ظهورها الأول كسيارة اختبارية لفتت الأنظار بتصميمها الجريء.

ظهرت رينو نياجارا الاختبارية في أكتوبر 2023، وقدمت ملامح تصميم سبقت الكشف عن الجيل الثالث من داسيا داستر، مستندة إلى فلسفة تصميمية قريبة من سيارة بيجستر الاختبارية، وجاء ذلك ضمن استراتيجية رينو لتطوير منصة تقنية موحدة، تتيح إنتاج طرازات متعددة تسوق أحيانا تحت علامة داسيا وأحيانا أخرى باسم رينو، وفقا لطبيعة كل سوق.

وكان داستر الجديد أول من خرج إلى النور، تلاه بيجستر الأكبر حجما، وكلاهما مخصص أساسا للأسواق الأوروبية والمغاربية، لاحقا أعادت رينو توظيف هذه القاعدة لتقديم طرازات معدلة مثل رينو داستر في تركيا، ونسخ مختلفة للهند وأمريكا اللاتينية، من بينها رينو بوريل المشتق من بيجستر بجودة داخلية وتجهيزات أعلى.

وفي هذا السياق، تأتي نياجارا كبيك-أب جديدة لا لتحل محل ألسكان، بل كخليفة لطراز رينو أوروش المنتشر في أمريكا الجنوبية، وستعتمد على المنصة القريبة من بوريل، مع تصميم إنتاجي أكثر تحفظا من النسخة الاختبارية.

من المتوقع أن تتميز الواجهة الأمامية بشعار "Renault" مكتوبا بالكامل، بينما يشهد الجزء الخلفي تعديلات كبيرة لاستيعاب صندوق تحميل يرفع طول السيارة إلى نحو 4.90 أمتار، أما المقصورة فلا يزال الاختيار مفتوحا بين طابع بوريل الأكثر فخامة أو بيجستر العملي.

ميكانيكيا، يرجح طرحها بمحرك بنزين 1.3 لتر ثلاثي الأسطوانات بقوة تصل إلى 163 حصانا، على أن تلحقه سريعا منظومة هجين G150 مع دفع رباعي، وستجمع نياجارا في الأرجنتين، وتطرح خلال النصف الثاني من 2026 بأسواق أمريكا الجنوبية، دون خطط حالية لتسويقها في أوروبا.