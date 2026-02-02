قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استئناف أعمال توصيل المرافق بعقار نفق الهرم بالجيزة بعد توقف ٣٥ عامًا
أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام

توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة البكالوريا الدولية
توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة البكالوريا الدولية
ياسمين بدوي

شهد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة البكالوريا الدولية "IBO"، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.

وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومن جانب المنظمة وقع السيد هيف بنايان، مدير شئون أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بمؤسسة البكالوريا الدولية.

تعزيز التعاون في مجالات تطوير مناهج البكالوريا المصرية

وتتضمن مذكرة التفاهم وضع إطار مؤسسي واضح للتعاون بين الجانبين، يستهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير مناهج البكالوريا المصرية، وتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين بالمدارس الحكومية التي تطبق نظام شهادة البكالوريا المصرية.

الحفاظ على جودة تطبيق برامج البكالوريا الدولية في المدارس التي تطبق نظام "IB"

كما تهدف مذكرة التفاهم للحفاظ على جودة تطبيق برامج البكالوريا الدولية في المدارس التي تطبق نظام "IB"، والتي تشمل برنامج السنوات الابتدائية (PYP)، وبرنامج السنوات (MYP)، وبرنامج الدبلومة (DP)، والبرنامج المهني (CP)، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية في جمهورية مصر العربية.

 الارتقاء بجودة التعليم المصري وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي

وقبيل مراسم التوقيع، عقد الوزير محمد عبد اللطيف اجتماعا مع هيف بنايان، مدير شئون أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بمؤسسة البكالوريا الدولية، استعرض خلاله الخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها لتطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة السابقة وعلى رأسها خفض الكثافات الطلابية وارتفاع نسبة حضور الطلاب في المدارس، فضلا عن تطوير ٩٤ منهجا دراسيا وإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان.

واتفق الجانبان على البناء على مذكرة التفاهم خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المصري وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.

وزير التربية والتعليم البكالوريا شهادة البكالوريا المصرية التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

ترشيحاتنا

الزمالك

تدريبات استشفائية لأساسي الزمالك أمام المصري

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد عادل مصطفى

الجهاز الفني لفريق الأهلي يحتفل بعيد ميلاد عادل مصطفى خلال المران

الدرديري

دونجا ينضم إلي النجمه السعودي.. الدرديري: هتوحشنا يا حريف

بالصور

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد

تقرير أمريكي يكشف عن أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر لعام 2025

أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود .. على طريقة الشيفات المحترفين

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

المزيد