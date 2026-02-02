قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"

تعليق النتائج بالمدارس
تعليق النتائج بالمدارس
ياسمين بدوي

أعلنت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ، أن المدارس تلقت تعليمات عاجلة بتعليق نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب والأهالي داخل المدارس

وقالت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ، تم التشديد على مديري المدارس بما يلي :

  •  نشر النتائج داخل المدارس في أماكن بارزة يسهل الوصول إليها
  •  تمكين أولياء الأمور من الاطلاع على النتائج دون أعباء مالية
  •  ضمان الدقة في إعلان الدرجات والتعامل مع أي تظلُّم بجدّية كاملة

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس 

وعلى جانب آخر ، نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس كما هو مقرر في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 يوم 7 فبراير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات التي تستهدف بث الشائعات والإستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي : 

  •  موعد بدء الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026
إدارة حدائق أكتوبر التعليمية المدارس نتائج الفصل الدراسي الأول الطلاب

