شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"

أعلنت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ، أن المدارس تلقت تعليمات عاجلة بتعليق نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب والأهالي داخل المدارس

وقالت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ، تم التشديد على مديري المدارس بما يلي :

نشر النتائج داخل المدارس في أماكن بارزة يسهل الوصول إليها

تمكين أولياء الأمور من الاطلاع على النتائج دون أعباء مالية

ضمان الدقة في إعلان الدرجات والتعامل مع أي تظلُّم بجدّية كاملة

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

وعلى جانب آخر ، نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس كما هو مقرر في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 يوم 7 فبراير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات التي تستهدف بث الشائعات والإستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي :