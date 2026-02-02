الهلال الأحمر: نقدم مزيدا من الخدمات الإغاثية لمصابي غزة

قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال يواصل اليوم جهوده الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال الدفع بفرق الاستجابة لاستقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة، وتوديع المتعافين بعد انتهاء فترة علاجهم داخل المستشفيات المصرية.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى غزة، يعمل منذ أكتوبر 2023 بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لتقديم مختلف أوجه الدعم الإنساني على الحدود المصرية الفلسطينية.

وأوضحت أن الخدمات المقدمة تشمل الدعم النفسي للأطفال، وتوفير الكراسي المتحركة، ومرافقة المرضى وكبار السن، وخدمات الاتصال ولمّ الشمل الأسري، إلى جانب تشغيل مطبخ إنساني متنقل لتقديم الوجبات الساخنة، واستنفار فرق الهلال داخل صالات الوصول والمغادرة مع بدء التشغيل الرسمي للمعبر.