فتح معبر رفح.. طوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة

بالتزامن مع وصول أول دفعة عائدة إلى القطاع مروراً بمعبر رفح الحدودي، أُعلنت حالة الاستعداد القصوى، اليوم الاثنين، داخل مستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة.

وأعلنت إسرائيل، أمس الأحد، عن تدشين ممر خاص لفحص الفلسطينيين الداخلين إلى قطاع غزة، مع افتتاح معبر رفح.

من جهته، نشر جيش الإحتلال الإسرائيلي توثيقاً من نقطة التفتيش للعائدين إلى غزة عبر معبر رفح، حيث سيتم إجراء عمليات التعرف على الوجوه والتفتيش الدقيق.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العائدين لن يتم نقلهم إلى مناطق غزة إلا بعد وصولهم إلى نقطة تفتيش "ريغافيم" الإسرائيلية. ومن المقرر أن يبدأ هذا الإجراء اليوم الاثنين.



وأعلنت إسرائيل أنها ستسمح اعتباراً من اليوم الاثنين بمغادرة 50 مريضاً كل يوم. ولكل مريضٍ مرافقان اثنان فقط، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين.

وأضافت المصادر أن معبر رفح سيعمل في المرحلة الأولى لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.