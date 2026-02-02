قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
القاهرة الإخبارية: مصر استقبلت منذ اندلاع الأزمة في 2023 أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني
مدرب كامويش السابق يشيد بصفقة الأهلي الجديدة
رئيس الأركان الإيرانية: نحن على أتم استعداد للمواجهة والرد بطريقة انتقامية
مصادر: إسرائيل تنتظر وثيقة أمريكية منظمة بآلية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
فتح معبر رفح.. طوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة
مهاجم الأهلي : طموحنا التتويج بدورى أبطال أفريقيا
بث مباشر.. تشغيل معبر رفح بشكل رسمي
غرامة وحبس 6 أشهر.. عقوبة امتناع موظف عام عن العمل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فتح معبر رفح.. طوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة

معبر رفح
معبر رفح
هاجر رزق

بالتزامن مع وصول أول دفعة عائدة إلى القطاع مروراً بمعبر رفح الحدودي، أُعلنت حالة الاستعداد القصوى، اليوم الاثنين، داخل مستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة.

وأعلنت إسرائيل، أمس الأحد، عن تدشين ممر خاص لفحص الفلسطينيين الداخلين إلى قطاع غزة، مع افتتاح معبر رفح.

من جهته، نشر جيش الإحتلال الإسرائيلي توثيقاً من نقطة التفتيش للعائدين إلى غزة عبر معبر رفح، حيث سيتم إجراء عمليات التعرف على الوجوه والتفتيش الدقيق.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العائدين لن يتم نقلهم إلى مناطق غزة إلا بعد وصولهم إلى نقطة تفتيش "ريغافيم" الإسرائيلية. ومن المقرر أن يبدأ هذا الإجراء اليوم الاثنين.


وأعلنت إسرائيل أنها ستسمح اعتباراً من اليوم الاثنين بمغادرة 50 مريضاً كل يوم. ولكل مريضٍ مرافقان اثنان فقط، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين.

وأضافت المصادر أن معبر رفح سيعمل في المرحلة الأولى لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.

معبر رفح حالة الاستعداد القصوى مصابي غزة غزة نقطة تفتيش

