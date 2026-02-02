وفاة والد حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله

توفي اليوم الإثنين، عبد الكريم نصر الله والد الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله اليوم الاثنين، بعد حوالي سنة ونصف على اغتيال نجله، و ذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

وقالت إذاعة "النور" التابعة للحزب في منشور: "السيد عبد الكريم نصرالله والد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله في ذمة الله".

و عانى المتوفي عبدالكريم نصرالله من مضاعفات صحية في اليومين الماضيين قبل وفاته.

وفي 25 مايو 2024، توفيت والدة نصرالله، السيدة نهدية صفي الدين "أم حسن"، كما اغتالت إسرائيل الأمين العام لـ"حزب الله" في 27 سبتمبر 2024.

و من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، اغتيال رئيس قسم في دائرة الهندسة التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، زاعما أن الأخير حاول إعادة تأهيل بنية تحتية عسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "في وقت سابق من يوم الأحد، قصف الجيش الإسرائيلي وقضى على الإرهابي علي داوود عميص، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم في دائرة الهندسة التابعة لحزب الله".





وزعم الجيش في بيانه أن عميص "كان متورطا في محاولات لإعادة تأهيل البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في منطقة الدوير بجنوب لبنان، والدفع قدما بهجمات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي".





وختم بيانه مدعيا: "شكلت تصرفات الإرهابي انتهاكاً لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل".



