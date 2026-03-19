تصعيد خطير في خليج عُمان.. حريق بناقلة نفط قرب سواحل الإمارات والقبضان مفقود

أفاد مسؤولون ومراقبون بحريون، يوم الخميس، أن مقذوفاً أصاب ناقلة نفط قبالة الساحل الشرقي للإمارات ، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وفقدان قبطانها.

وذكرت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، وهي جهة مراقبة بحرية، أنها تلقت بلاغاً في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء الأربعاء يفيد بأن "سفينة أصيبت بمقذوف مجهول، ما أسفر عن اندلاع حريق على متنها" قبالة ميناء خورفكان الإماراتي في خليج عُمان.

وفي اجتماع للمنظمة البحرية الدولية عُقد في لندن في وقت لاحق من يوم الخميس، عرّف مندوب بالاو السفينة بأنها ناقلة مواد كيميائية مسجلة في بالاو، وهي "باريمال".

وأوضح أن 15 من أفراد الطاقم تم إنقاذهم بواسطة ناقلة نفط مسجلة في جزر كوك وأضاف: "لكن القبطان لا يزال مفقوداً".