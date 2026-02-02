قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة والد حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله
الغندور يستعيرها من الأهلي: «الزمالك بمن حضر»
الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%
توافد سيارات الإسعاف على مستشفى الهلال الأحمر لنقل المصابين والمرضى من غزة
عناصر داعش تقتحم مطار نيامي في النيجر وتحرق الطائرات.. فيديو
مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الفلسطينيين
عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
أخبار العالم

فاينانشيال تايمز: الخزانة البريطانية تعرض حوافز 100 ألف جنيه إسترليني لتقليص مئات الوظائف بحلول 2030

أ ش أ

ذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، اليوم الاثنين، أن وزارة الخزانة البريطانية تعرض على موظفيها حوافز مالية تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني (نحو 136.8 ألف دولار) مقابل المغادرة الطوعية، في إطار خطط تستهدف خفض مئات الوظائف.

وبحسب أشخاص مطلعين على الخطة، تسعى وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز، إلى تقليص عدد العاملين في وزارة الخزانة بنحو 300 موظف من إجمالي يقارب 2,100 موظف حالياً، وذلك بحلول عام 2030.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة أوسع لخفض التكاليف الإدارية في مؤسسات الحكومة البريطانية بنسبة 16% عبر مقار «وايتهول».

وأشار التقرير الصحيفة البريطانية إلى أن وزارة الخزانة البريطانية قد تضطر إلى اللجوء إلى تسريحات إلزامية إذا لم تلقَ خطة المغادرة الطوعية إقبالاً كافياً من الموظفين في مكاتبها المنتشرة في لندن ودارلينجتون ونورويتش وإدنبرة.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية إعلانها إن الوزارة باتت الأكبر من حيث عدد الموظفين مقارنة بالسجلات التاريخية، مضيفة: «خلال هذه الفترة من الاستقرار، أصبح من المناسب تقليص حجمنا والعودة إلى مستويات أكثر طبيعية عبر برنامج خروج طوعي، بما يتماشى مع نهج الحكومة ككل».

صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية وزارة الخزانة البريطانية حوافز مالية خفض مئات الوظائف

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

توقيع زينب عبد الرزاق

معرض الكتاب.. زينب عبد الرزاق توقع كتاب توفيق الحكيم.. رحلة الوعي والروح

افتتاح معرض المصرية

معرض المصرية يستعرض إبداعات السيدات ضمن المؤتمر الدولي استثمار الخطاب الديني

السيدة خديجة ابو العينين

البرلماني أحمد جبيلي يعزي النائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

