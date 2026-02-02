فاينانشيال تايمز: الخزانة البريطانية تعرض حوافز 100 ألف جنيه إسترليني لتقليص مئات الوظائف بحلول 2030

ذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، اليوم الاثنين، أن وزارة الخزانة البريطانية تعرض على موظفيها حوافز مالية تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني (نحو 136.8 ألف دولار) مقابل المغادرة الطوعية، في إطار خطط تستهدف خفض مئات الوظائف.

وبحسب أشخاص مطلعين على الخطة، تسعى وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز، إلى تقليص عدد العاملين في وزارة الخزانة بنحو 300 موظف من إجمالي يقارب 2,100 موظف حالياً، وذلك بحلول عام 2030.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة أوسع لخفض التكاليف الإدارية في مؤسسات الحكومة البريطانية بنسبة 16% عبر مقار «وايتهول».

وأشار التقرير الصحيفة البريطانية إلى أن وزارة الخزانة البريطانية قد تضطر إلى اللجوء إلى تسريحات إلزامية إذا لم تلقَ خطة المغادرة الطوعية إقبالاً كافياً من الموظفين في مكاتبها المنتشرة في لندن ودارلينجتون ونورويتش وإدنبرة.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية إعلانها إن الوزارة باتت الأكبر من حيث عدد الموظفين مقارنة بالسجلات التاريخية، مضيفة: «خلال هذه الفترة من الاستقرار، أصبح من المناسب تقليص حجمنا والعودة إلى مستويات أكثر طبيعية عبر برنامج خروج طوعي، بما يتماشى مع نهج الحكومة ككل».