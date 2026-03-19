صفقات بـ 15 مليار دولار.. إدارة ترامب تتجاوز الكونجرس لبيع أسلحة إلى الإمارات والكويت والأردن

تجاوزت إدارة ترامب الكونجرس الأمريكي لتسريع بيع أسلحة بمليارات الدولارات للإمارات والكويت، في الوقت الذي يتحمل فيه حلفاء الخليج تبعات رد إيران على العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.

كما سارعت الإدارة أيضًا في إتمام صفقة بيع "طائرات ودعم بالذخائر" للأردن بملايين الدولارات.

ووفقًا لإشعارات نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، "قرر وزير الخارجية وقدم مبررات مفصلة لوجود حالة طارئة تستدعي البيع الفوري" للمواد الدفاعية للدول الثلاث، "وبذلك تم التنازل عن متطلبات مراجعة الكونجرس".

صدرت قرارات طارئة بشأن صفقات أسلحة مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة تقارب 8.4 مليار دولار، تشمل صواريخ جو-جو متوسطة المدى متطورة (AMRAAMs)، وذخائر طائرات إف-16، وأنظمة متكاملة لتدمير الطائرات المسيرة الصغيرة والبطيئة والثابتة، ورادار تمييز بعيد المدى مدمج مع نظام الدفاع الصاروخي الطرفي عالي الارتفاع (THAAD).

كما صدرت قرارات مماثلة بشأن بيع رادارات استشعار دفاع جوي وصاروخي منخفضة المستوى للكويت بقيمة 8 مليارات دولار، ودعم جوي وذخائر للأردن بقيمة 70.5 مليون دولار، يشمل قطع غيار ومواد استهلاكية وملحقات، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والإصلاح.

وقد استهدفت إيران منشآت أمريكية في كل من هذه الدول، فضلاً عن دول أخرى في منطقة الخليج. ولا يزال من غير الواضح مدى سرعة تسليم أنظمة الدفاع ومعدات الدعم إلى كل دولة.

وفي مطع مارس، أصدرت الإدارة الأمريكية قراراً طارئاً بتجاوز الكونغرس وبيع 12 ألف قنبلة لإسرائيل على الفور.