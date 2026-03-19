رامز ليفل الوحش | جمال عبد الحميد: الطيبة عيبي واتجوزت 4 مرات عشان أستقر ومش عارف قيمة صفقة زيزو
الرئيس السيسي: مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم للحفاظ على أمن دول الخليج
الخطيب لنجوم الأهلي: كونوا رجالا في إياب الترجي
الرئيس السيسي: أبلغنا الجانب الإيراني بأن الاعتداءات على دول الخليج غير مقبولة
المفتي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك
الرئيس السيسي: أمن دول الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات
سلطنة عمان تعلن رسميا أن الجمعة 20 مارس يوم عيد الفطر السعيد
بعد رسائل حاسمة من أبوظبي والدوحة.. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن
منتخب مصر يقترب من مواجهة إسبانيا وديا في برشلونة
الرئيس السيسي: ندعم إجراءات القيادة الإماراتية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد
مباراة مصر وإسبانيا الودية على كف عفريت بسبب أزمة التأشيرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صفقات بـ 15 مليار دولار.. إدارة ترامب تتجاوز الكونجرس لبيع أسلحة إلى الإمارات والكويت والأردن

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
ناصر السيد

تجاوزت إدارة ترامب الكونجرس الأمريكي لتسريع بيع أسلحة بمليارات الدولارات للإمارات والكويت، في الوقت الذي يتحمل فيه حلفاء الخليج تبعات رد إيران على العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.

كما سارعت الإدارة أيضًا في إتمام صفقة بيع "طائرات ودعم بالذخائر" للأردن بملايين الدولارات.

ووفقًا لإشعارات نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، "قرر وزير الخارجية وقدم مبررات مفصلة لوجود حالة طارئة تستدعي البيع الفوري" للمواد الدفاعية للدول الثلاث، "وبذلك تم التنازل عن متطلبات مراجعة الكونجرس".

صدرت قرارات طارئة بشأن صفقات أسلحة مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة تقارب 8.4 مليار دولار، تشمل صواريخ جو-جو متوسطة المدى متطورة (AMRAAMs)، وذخائر طائرات إف-16، وأنظمة متكاملة لتدمير الطائرات المسيرة الصغيرة والبطيئة والثابتة، ورادار تمييز بعيد المدى مدمج مع نظام الدفاع الصاروخي الطرفي عالي الارتفاع (THAAD).

كما صدرت قرارات مماثلة بشأن بيع رادارات استشعار دفاع جوي وصاروخي منخفضة المستوى للكويت بقيمة 8 مليارات دولار، ودعم جوي وذخائر للأردن بقيمة 70.5 مليون دولار، يشمل قطع غيار ومواد استهلاكية وملحقات، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والإصلاح.

وقد استهدفت إيران منشآت أمريكية في كل من هذه الدول، فضلاً عن دول أخرى في منطقة الخليج. ولا يزال من غير الواضح مدى سرعة تسليم أنظمة الدفاع ومعدات الدعم إلى كل دولة.

وفي مطع مارس، أصدرت الإدارة الأمريكية قراراً طارئاً بتجاوز الكونغرس وبيع 12 ألف قنبلة لإسرائيل على الفور.

