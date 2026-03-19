مصرع أدهم الشرقاوي بالغربية .. ننشر صورة شهيد الشرطة في العملية

ينشر موقع صدي البلد صورة الشهيد محمد الزعلوك أمين الشرطة الذى استشهد في واقعة تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع أحد أباطرة الاجرام بطريق "طنطا ـ المحلة " .

تفاصيل الواقعة

وكان الطريق الزراعي "طنطا ـ المحلة" شهد أمام قرية شبشير الحصة بمحافظة الغربية صباح اليوم استشهاد أمين شرطة وإصابة آخرين في تبادل إطلاق أعيرة مع مسجل شقي خطر في مطاردة استغرقت ساعتين على الأكثر وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارئ طنطا الجامعي.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بتوافر معلومات حول اختباء المدعو أدهم الشرقاوي أحد أباطرة الإجرام بنطاق أحد الاوكار بدائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وقيادة العميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية ولفيف من ضباط مباحث ثان ومركز طنطا وقوات الشرطة السرية والنظامية لمداهمه وكر أحد أباطرة الاجرام.

مداهمه أوكار البلطجي



وبمداهمه وكر المختبئ به المتهم المطلوب جنائيا "ادهم الشرقاوي" بادر بإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة منا أسفر عن استشهاد احد امناء الشرطة وإصابة آخرين فضلا عن مصرع المتهم رميا بالرصاص ومصادرة السلاح الذي كان بحوزته .

تصفية المتهم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.